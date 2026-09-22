Москва22 сенВести.Российские Вооруженные силы массированным ударом ночью поразили предприятия металлургической, химической промышленности, ТЭК и ВПК Украины, задействованные в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Для выполнения задачи были применены высокоточные орудия наземного, морского и воздушного базирования, а также БПЛА.
Кроме того, были уничтожены морские суда, используемые в интересах ВСУ.
Ранее сообщалось, что мощный пожар вспыхнул в поселке Бородянка Бучанского района Киевской области после ударов ВС РФ.
Накануне российские войска нанесли удары по цехам производства беспилотников и местам хранения готовых дронов.