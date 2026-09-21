Поддубный сообщил о пожаре после удара "Геранями" в Бучанском районе

ВС РФ поразили "Геранями" новые цели в Бучанском районе Поддубный сообщил о пожаре после удара "Геранями" в Бучанском районе

Москва21 сен Вести.Масштабный пожар вспыхнул в поселке Бородянка Бучанского района Киевской области после ударов ВС РФ. Об этом сообщил военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный своем канале в мессенджере MAX.

Новые цели поражены под Киевом. После атаки "Гераней" в Бородянке Бучанского района фиксируется масштабный пожар сообщил Поддубный

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска за сутки нанесли удары по цехам производства беспилотников и местам хранения готовых дронов. По данным ведомства, российские военные также поразили логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались ВСУ.