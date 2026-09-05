Минобороны РФ показало кадры пожара после атаки логистического центра под Киевом

Опубликованы кадры пожара после атаки ВС РФ по логистическому центру под Киевом Минобороны РФ показало кадры пожара после атаки логистического центра под Киевом

Москва5 сен Вести.Министерство обороны России опубликовало кадры удара российской армии по логистическому центру под Киевом и пожара, который вспыхнул после попадания.

Речь идет об объекте, который расположен в населенном пункте Чайки. Логистический центр, который атаковали ВС РФ, использовался в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Средствами объективного контроля в режиме реального времени было зафиксировано интенсивное задымление на цели с последующим возгоранием говорится в заявлении ведомства

В Минобороны РФ уточнили, что атака была совершена при помощи ударных дронов "Герань" отдельной бригады войск беспилотных систем "Варяг".

Ранее сообщалось, что вечером 1 сентября российские военные ударными беспилотниками нанесли поражение логистическому центру "Чайки" украинской компании "Альфа Девелопмент групп" в Киевской области. На складах компании хранились и распределялись иностранные товары двойного назначения, в том числе комплектующие для дронов большой и средней дальности.