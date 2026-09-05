Москва5 сенВести.Министерство обороны России опубликовало кадры удара российской армии по логистическому центру под Киевом и пожара, который вспыхнул после попадания.
Речь идет об объекте, который расположен в населенном пункте Чайки. Логистический центр, который атаковали ВС РФ, использовался в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Средствами объективного контроля в режиме реального времени было зафиксировано интенсивное задымление на цели с последующим возгораниемговорится в заявлении ведомства
В Минобороны РФ уточнили, что атака была совершена при помощи ударных дронов "Герань" отдельной бригады войск беспилотных систем "Варяг".
Ранее сообщалось, что вечером 1 сентября российские военные ударными беспилотниками нанесли поражение логистическому центру "Чайки" украинской компании "Альфа Девелопмент групп" в Киевской области. На складах компании хранились и распределялись иностранные товары двойного назначения, в том числе комплектующие для дронов большой и средней дальности.