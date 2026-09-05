ВС РФ поразили логистический центр ВСУ и площадки с топливом под Киевом

ВС РФ поразили логистический, разведцентр ВСУ и площадки с топливом под Киевом ВС РФ поразили логистический центр ВСУ и площадки с топливом под Киевом

Москва5 сен Вести.Российская армия вечером 4 сентября поразила логистический и разведцентр ВСУ, а также площадки с топливом под Киевом. Об этом утром 5 сентября сообщило Минобороны РФ.

Атаку российские силы совершили с применением высокоточного оружия наземного базирования и ударных беспилотников большой дальности.

По данным российского ведомства, ударам ВС РФ подвергся логистический центр "Святопетровский", который ВСУ использовали для хранения военного имущества, две площадки хранения и распределения топлива для украинских боевиков в военном городке Блиставица аэродрома Гостомель.

Также ВС РФ поразили центр радио- и радиотехнической разведки, который располагался в населенном пункте Бровары.

Кроме того, российские силы в ночь на 5 сентября ударили по логистическому центру и электроподстанции в Николаеве и Николаевской области.