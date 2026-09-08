В США опубликовали данные об обмане жителей Нью-Йорка после 11 сентября NYT: власти Нью-Йорка лгали об истинных последствиях теракта 11 сентября

Москва8 сен Вести.Власти Нью-Йорка десятилетиями скрывали реальную опасность воздуха после терактов, произошедших в 2001 году, пишет The New York Times.

По данным издания, власти Нью-Йорка начали публиковать документы об оценке качества воздуха после терактов, случившихся 11 сентября. Обнаружилось, что в окружающей атмосфере был зафиксирован ряд опасных веществ, таких как асбест и бензол. Как сообщают в The New York Times, власти прекрасно знали об этом и долгие годы убеждали местных жителей в безопасности воздуха.

Документы с этими данными опубликовали после судебного иска организации 9/11 Health Watch. Полученная информация может стать основанием для дальнейших судебных исков и помочь заболевшим от последствий получить свои компенсации.

По подсчетам проекта Costs of War Брауновского университета, денежные изыскания после терактов 2001 года оценивались примерно в $35–109 млрд. Также последовавшие за атаками военные операции по борьбе с терроризмом обошлись штатам еще дороже. Например, к 2022 году связанные с ними расходы оценивались в $5,8 трлн, а с учетом потенциальных выплат на лечение и поддержку ветеранов — примерно в $8 трлн.

Ранее СМИ узнали, что Пентагон скрыл данные о десятках раненых солдат в войне с Ираном. NYT пояснила, что Пентагон скрыл информацию об ударах, для того чтобы не помогать Ирану определять местоположение своих целей.