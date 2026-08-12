WP: Пентагон признал, что при ударах США по Йемену погибли более 150 гражданских

WP: авиаудары США по Йемену привели к гибели более 150 мирных жителей WP: Пентагон признал, что при ударах США по Йемену погибли более 150 гражданских

Москва12 авг Вести.В ходе внутреннего разбирательства Пентагон установил, что от авиаударов США по Йемену в 2025 году погибли более 150 мирных жителей, сообщает газета The Washington Post (WP).

Пентагон провел проверку и пришел к выводу, что во время операции против вооруженных подразделений в Йемене убиты 153 мирных жителя и ранены почти 250 жителей.

Это первое публичное признание того, что действия Пентагоны в этом конфликте причинили значительный ущерб мирному населению, отмечает WP.

В ближайшие месяцы Пентагон намерен обнародовать итоги этого разбирательства.

В марте 2025 года президент США Дональд Трамп распорядился начать боевые действия против подразделений хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах". Трамп заявил, что хуситы должны прекратить нападения на американские суда.

Спустя два месяца глава Белого дома объявил о прекращении ударов, поскольку, по его словам, хуситы согласились перестать атаковать суда в Красном море.