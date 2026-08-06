NBC: сотни мирных жителей пострадали от ударов США по Йемену в 2025 году

Сотни мирных граждан пострадали из-за ударов США по Йемену в 2025 году NBC: сотни мирных жителей пострадали от ударов США по Йемену в 2025 году

Москва6 авг Вести.Сотни мирных жителей погибли или получили ранения в результате авиаударов США по Йемену, которые были нанесены в прошлом году. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на документы и источники.

Пентагон, как отмечается, отказывается признавать, что воздушная операция США в Йемене привела к гибели гражданских лиц.

В прошлом году в результате авиаударов США по Йемену сотни мирных жителей погибли или получили ранения говорится в материале

Согласно сведениям телеканала, примерно 150 мирных жителей погибли в результате двух ударов, которые были нанесены в апреле 2025 года. Еще 200 получили ранения.

В марте прошлого года президент США Дональд Трамп сообщил, что отдал приказ американским военным начать "решительные и мощные" действия против движения "Ансар Алла". Он отмечал, что операция направлена на защиту американских судоходных, воздушных и военно-морских активов.

В мае 2025 года Вашингтон и движение "Ансар Аллах" при посредничестве Омана договорились о прекращении огня в Йемене.