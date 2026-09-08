Москва8 сенВести.Иран потребовал от Армении исключить участие американских военных при охране "Маршрута Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP), сообщил портал News.am.
Тегеран предупредил, что в условиях обострения конфликта с США он будет считать американских военных, которых прикрепят для охраны TRIPP, легитимными целями.
Тегеран неожиданно выдвинул Пашиняну новые жесткие условия в связи со строительством "маршрута Трампа"… Иранские власти потребовали, чтобы охрану TRIPP осуществляли либо исключительно Вооруженные силы Армении, либо вооруженные силы третьей страны, уже находящиеся на территории Арменииговорится в публикации
Депутат армянского парламента от блока "Армения" Левон Кочарян, комментируя публикацию, отметил, что Ереван не должен игнорировать позицию Тегерана по TRIPP.
Ранее МИД Армении и Госдеп США запустили официальную страницу TRIPP в соцсетях. В Ереване подчеркнули, что вести страницу будут как армянская, так и американская стороны.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в рамках TRIPP планируется построить железную дорогу вдоль всей южной границы респубики. Этот маршрут, добавил он, будет связан с Россией.