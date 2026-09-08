Иран выдвинул Армении жесткое условие по "маршруту Трампа", пишут СМИ Тегеран выдвинул Еревану новое жесткое условие по "маршруту Трампа"

Москва8 сен Вести.Иран потребовал от Армении исключить участие американских военных при охране "Маршрута Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP), сообщил портал News.am.

Тегеран предупредил, что в условиях обострения конфликта с США он будет считать американских военных, которых прикрепят для охраны TRIPP, легитимными целями.

Тегеран неожиданно выдвинул Пашиняну новые жесткие условия в связи со строительством "маршрута Трампа"… Иранские власти потребовали, чтобы охрану TRIPP осуществляли либо исключительно Вооруженные силы Армении, либо вооруженные силы третьей страны, уже находящиеся на территории Армении говорится в публикации

Депутат армянского парламента от блока "Армения" Левон Кочарян, комментируя публикацию, отметил, что Ереван не должен игнорировать позицию Тегерана по TRIPP.

Ранее МИД Армении и Госдеп США запустили официальную страницу TRIPP в соцсетях. В Ереване подчеркнули, что вести страницу будут как армянская, так и американская стороны.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в рамках TRIPP планируется построить железную дорогу вдоль всей южной границы респубики. Этот маршрут, добавил он, будет связан с Россией.