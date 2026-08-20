Пашинян заявил об отсутствии преград для "Маршрута Трампа" Премьер-министр Армении: реализации "Маршрута Трампа" ничего не мешает

Москва20 авг Вести.Для реализации "Маршрута Трампа", который должен связать основную часть Азербайджана с Нахичеванской автономией через территорию Армении, нет никаких препятствий. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, соглашение с США скоро пройдет процесс ратификации.

Сейчас завершаются переговоры по учреждению соответствующей компании. Все идет по плану, я имею в виду, что никаких препятствий нет сказал он журналистам во время брифинга

Пашинян также отметил, что "Маршрут Трампа" является одним из шагов к институционализации мира между Арменией и Азербайджаном, так как, по его оценке, все страны получат выгоду от установления мира.

"Маршрут Трампа" (TRIPP - Trump Route for International Peace and Prosperity) - это проект транспортного коридора через Сюникскую область Армении. Его цель - соединить основную территорию Азербайджана с его эксклавом Нахичеванью. Идея возникла в рамках мирного урегулирования при посредничестве США: в августе 2025 года в Вашингтоне Дональд Трамп, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали декларацию, где зафиксировали это намерение.