Пашинян выразил уверенность, что связи Армении и США будут расширяться

Пашинян заявил о планах расширять связи Армении с США Пашинян выразил уверенность, что связи Армении и США будут расширяться

Москва18 авг Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел встречу с членом Палаты представителей Конгресса США Абрахамом Хамаде, в ходе которой выразил уверенность, что связи Армении и США будут расширяться. Об этом сообщили в пресс-службе армянского кабмина.

Пашинян указал на необходимость последовательного продвижения насыщенной повестки двустороннего взаимодействия, выразив уверенность, что связи между Арменией и США продолжат расширяться как в политической, так и в экономической, и технологической сферах сказано в сообщении

Армянский премьер также отметил важность развития армяно-американских отношений, подчеркнув, что в последнее время они носят динамичный характер.

Кроме того, Пашинян и Хамаде обменялись мнениями по вопросам, затрагивающим ход реализации проекта "Маршрут Трампа".

8 августа 2025 года в США после трехстороннего вашингтонского саммита с участием президента США Дональда Трампа лидеры Армении и Азербайджана - Никол Пашинян и Ильхам Алиев - договорились об отказе от территориальных претензий и о создании транспортного коридора в Нахичевань ("маршрута Трампа").