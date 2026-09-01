Страницу проекта "Маршрут Трампа" в соцсетях запустили МИД Армении и Госдеп США

МИД Армении и Госдеп США запустили страницу "Маршрут Трампа" в соцсетях Страницу проекта "Маршрут Трампа" в соцсетях запустили МИД Армении и Госдеп США

Москва1 сен Вести.МИД Армении и Госдеп США запустили в социальных сетях официальную страницу проекта "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP). Об этом заявили в пресс-службе армянского ведомства.

Уточняется, что на странице можно найти подробности о программе TRIPP и последние новости о ней.

Рады сообщить о запуске официальной страницы в Facebook (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская – прим. ред.) проекта "Маршрут Трампа" (TRIPP) в Армении, созданной при сотрудничестве министерства иностранных дел Армении и Государственного департамента США отмечается в сообщении

В МИД Армении подчеркнули, что страницу будут вести и армянская, и американская стороны.

24 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что железную дорогу в рамках проекта "Маршрут Трампа" планируется построить вдоль всей южной границы страны и связать ее с Россией.