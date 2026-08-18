Иран ответил Трампу на публикацию карты с "американским" Ормузским проливом Замглавы МИД Ирана: Тегеран исправит представление Трампа об Ормузском проливе

Москва18 авг Вести.Иран отреагировал на публикацию президента США Дональда Трампа, который разместил в своей соцсети Truth Social карту Ормузского пролива с подписью "новая территория США". Замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади в ответ заявил, что Тегеран не оставит этот шаг без внимания.

Подобно тому, как Трамп правильно написал название Персидского залива, в скором времени его заблуждение относительно Ормуза либо исправится, либо мы сами исправим заблуждения этого человека, живущего иллюзиями написал дипломат в соцсети X, подчеркнув, что Иран не позволит перекраивать карты в свою пользу

Ранее Трамп заявил, что США контролируют морской путь полностью. В то же время в Иране отметили, что Штаты потеряли доступ к Ормузскому проливу и Персидскому заливу.