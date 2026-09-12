ВСУ не смогли поразить ни одной ракеты "Искандер" за прошедшую ночь

Украинские боевики не сбили ни одного "Искандера" за ночь ВСУ не смогли поразить ни одной ракеты "Искандер" за прошедшую ночь

Москва12 сен Вести.Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удалось сбить за минувшую ночь ни одной российской баллистической ракеты "Искандер", следует из сводки украинского Генштаба.

По данным ведомства, военные объекты были поражены с помощью ракет и ударных беспилотников в 20 локациях.

Ранее стало известно, что ВС РФ нанесли удар по двух сухогрузам и объектам портовой инфраструктуры в Черноморске Одесской области. Цели использовались в интересах ВСУ.

Кроме того, ВС РФ с помощью беспилотника "Герань" нанесли урон логистическому центру в Днепропетровске. Там хранились материальные средства для ВСУ.