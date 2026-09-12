Москва12 сенВести.Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удалось сбить за минувшую ночь ни одной российской баллистической ракеты "Искандер", следует из сводки украинского Генштаба.
По данным ведомства, военные объекты были поражены с помощью ракет и ударных беспилотников в 20 локациях.
Ранее стало известно, что ВС РФ нанесли удар по двух сухогрузам и объектам портовой инфраструктуры в Черноморске Одесской области. Цели использовались в интересах ВСУ.
Кроме того, ВС РФ с помощью беспилотника "Герань" нанесли урон логистическому центру в Днепропетровске. Там хранились материальные средства для ВСУ.