Появились кадры удара БПЛА "Герань" по объекту ВСУ в Днепропетровске Минобороны показало кадры поражения логистического центра ВСУ в Днепропетровске

Москва12 сен Вести.Появились кадры поражения ударом беспилотника "Герань" логистического центра в Днепропетровске, он использовался в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео опубликовало Минобороны России.

На кадрах запечатлено здание логистического центра, из которого затем начинает подниматься большой столп дыма.

В Минобороны уточнили, что удар был нанесен по объекту, использовавшемуся для хранения материальных средств украинских военных.

Ранее стало известно, что ВС РФ поразили склад ВСУ под Киевом. Там также хранились материальные средства военного назначения.