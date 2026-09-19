Опубликованы кадры ударов ВС РФ по логистическим центрам на Украине Минобороны России показало кадры ударов по логистическим центрам на Украине

Москва19 сен Вести.Кадры нанесения ударов российскими беспилотниками по используемым в интересах ВСУ логистическим центрам в Одесской и Харьковской областях показало Минобороны РФ. Для этой операции российские бойцы использовали БПЛА "Герань-4 Сикер".

В Одесской области ВС РФ поразили два логистических центра, которые располагались в селах Дачное и Усатово. Еще одной целью российской армии стал логистический центр в поселке Коммунар Харьковской области.

В указанных объектах хранились материальные средства военного назначения для ВСУ, указали в российском военном ведомстве.

ВС РФ в ночь на 19 сентября атаковали логистические центры, порты и корабли на Украине. Все объекты, которые стали целями российской армии, были задействованы в интересах украинских боевиков, указали в Минобороны РФ.