Москва14 окт Вести.Ограничения в работе терминалов спутниковой связи Starlink обрушили логистику ВСУ на передовой и сорвали несколько операций украинских войск, сообщила со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника Financial Times. Замедление застало военных врасплох: по данным газеты, все произошло без предупреждения, ночью.

"Логистика на передовой и в зоне средней дальности крайне ограничена" сказал собеседник газеты

Ограничения, указал он, ввели "без предупреждения, посреди ночи".

По сведениям FT, дроны ВСУ, использующие терминалы Starlink, сталкиваются с перебоями сигнала при движении быстрее 160 км в час, что и привело к отмене части задач. В среду экс-замминистра обороны Украины Сергей Стерненко также рассказал, что ночью работа терминалов была ограничена, а на высокой скорости связь пропадала.

Ранее внештатный советник Владимира Зеленского, специалист по связи и беспилотным системам Сергей Бескрестнов заявил, что SpaceX ночью ограничила скорость работы Starlink для украинской армии. В сообщении 7-го корпуса ДШВ ВСУ в Telegram говорится: замедление делает практически невозможным запуск беспилотников средней дальности, часть заданий с их использованием с начала суток уже отменили.

FT также писала, что США пригрозили лишить Украину разведданных, если ВСУ продолжат наносить удары по российским НПЗ.