Сбои Starlink у подразделений БПЛА ВСУ привели к срыву операций FT: неполадки Starlink на Украине сорвали несколько операций ВСУ

Москва14 окт Вести.Ограничения в работе терминалов спутниковой связи Starlink на Украине привели к срыву нескольких операций ВСУ. Об этом написала газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленных представителей властей и армии Украины.

В среду экс-замминистра обороны Украины Сергей Стерненко сообщил, что ночью терминалы Starlink не смогли полноценно функционировать. По его словам, при движении быстрее 160 километров в час связь начинала пропадать, и это помешало украинским военнным.

Терминалы Starlink, используемые украинскими подразделениями БПЛА, начали испытывать сбои сигнала... , что привело к срыву нескольких операций рано утром в среду говорится в материале издания

По данным Financial Times, из-за проблем со Starlink оказался нарушен ход операций ВСУ на передовой.

Ранее, в понедельник, телеканал CNN сообщил, что Пентагон и госдеп США на выходных предупредили Киев о готовности Вашингтона остановить передачу разведданных. Владимир Зеленский позже подтвердил: в ночь на вторник западные партнеры Украины не передали Киеву разведданные о пуске ракет. При этом президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что Штаты продолжают делиться такими данными с Украиной.