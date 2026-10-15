Москва15 октВести.В Киеве обеспокоены внезапно ограниченной работой Starlink. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на неназванных украинских чиновников.
Издание уточняет, что тревогу усиливают недавние обсуждения Белого дома о возможном отказе от передачи разведданных Украине.
Само министерство обороны (Украины) пока не знает, являются ли эти ограничения результатом изменения политики или техническим ограничениемследует из заявления одного из чиновников
Ранее экс-замминистр обороны Украины Сергей Стерненко сообщил, что работа терминалов спутниковой связи Starlink была ограничена. По его словам, при движении со скоростью более 160 километров в час связь начинала пропадать, что помешало работе Вооруженных сил Украины (ВСУ).