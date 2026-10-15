Москва15 окт Вести.В Киеве обеспокоены внезапно ограниченной работой Starlink. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на неназванных украинских чиновников.

Издание уточняет, что тревогу усиливают недавние обсуждения Белого дома о возможном отказе от передачи разведданных Украине.

Само министерство обороны (Украины) пока не знает, являются ли эти ограничения результатом изменения политики или техническим ограничением следует из заявления одного из чиновников

Ранее экс-замминистр обороны Украины Сергей Стерненко сообщил, что работа терминалов спутниковой связи Starlink была ограничена. По его словам, при движении со скоростью более 160 километров в час связь начинала пропадать, что помешало работе Вооруженных сил Украины (ВСУ).