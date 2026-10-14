Стерненко заявил, что работу Starlink на Украине ограничили по запросу США Стерненко: администрация США запросила ограничить работу Starlink на Украине

Москва14 окт Вести.Вооруженным силам Украины (ВСУ) ограничили доступ к спутниковому интернету Starlink по запросу администрации президента США Дональда Трампа. Об этом заявил экс-советник украинского министра обороны Сергей Стерненко.

По его словам, из-за ограничения доступа к Starlink был нарушен ряд важных для ВСУ миссий.

Вероятно, компания SpaceX прибегла к таким мерам по запросу администрации [президента США Дональда] Трампа написал Стерненко в своем Telegram-канале

Экс-советник министра обороны подчеркнул, что Трамп якобы искал любую возможность для того, чтобы ударить по обороноспособности Украины.

13 октября сообщалось, что Трамп может прекратить предоставлять Украине американские разведданные или оказать давление на бизнесмена Илона Маска, чтобы тот отключил спутниковый интернет-сервис Starlink, которым пользуются украинские военные.