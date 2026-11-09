Трамп признался, что не знает, кто отключал Starlink для ВСУ Трамп прокомментировал сообщения о сбое в работе Starlink для ВСУ

Москва9 ноя Вести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил журналистам, что до сих пор точно не знает, кто в прошлом месяце ограничил Украине доступ к системе спутниковой связи Starlink. Его слова приводит CBS News.

Я не могу сказать вам, кто его отключил. Могу сказать только, что в итоге его снова включили, и теперь он у них есть ответил глава государства

Доказательств того, что система действительно была выключена, никто не предоставлял, отметил глава Белого дома.

В середине октября в Киеве заявили, что SpaceX ограничила работу терминалов Starlink для ВСУ. В свою очередь, Маск отмечал, что спутниковая система не применяется для ведения наступательных боевых действий, ее используют только для обороны и гражданских целей.