Москва9 нояВести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил журналистам, что до сих пор точно не знает, кто в прошлом месяце ограничил Украине доступ к системе спутниковой связи Starlink. Его слова приводит CBS News.
Я не могу сказать вам, кто его отключил. Могу сказать только, что в итоге его снова включили, и теперь он у них естьответил глава государства
Доказательств того, что система действительно была выключена, никто не предоставлял, отметил глава Белого дома.
В середине октября в Киеве заявили, что SpaceX ограничила работу терминалов Starlink для ВСУ. В свою очередь, Маск отмечал, что спутниковая система не применяется для ведения наступательных боевых действий, ее используют только для обороны и гражданских целей.