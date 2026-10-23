Трамп: Украина снова может использовать спутниковую связь Starshield Трамп заявил о восстановлении доступа Украины к Starshield

Москва23 окт Вести.Украина вновь получила доступ к спутниковой связи военного назначения Starshield, заявил президент США Дональд Трамп. Информацию приводят американские СМИ.

Таким образом глава Белого дома отреагировал на публикации в прессе о его обращении к основателю SpaceX Илону Маску с просьбой отменить ограничения на использование Starshield на территории Украины.

Я не хочу это комментировать. Неважно, звонил ли Маску я или кто-то другой. Думаю, итог такой: он все вернул. Это была очень интересная ситуация сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов

Ранее газета The Wall Street Journal написала о соответствующей просьбе Трампа к Маску касательно Starshield. Согласно публикации, после их разговора системы связи начали работать, однако скорость не была полностью восстановлена. Издание также утверждало, что именно Маск распорядился ограничить предоставление Украине доступа к Starshield.