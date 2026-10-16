Трамп заверил, что США не просили замедлять Starlink на Украине

Трамп: Вашингтон не отдавал распоряжение замедлять Starlink на Украине Трамп заверил, что США не просили замедлять Starlink на Украине

Москва16 окт Вести.Вашингтон не связан с замедлением Starshield - более секретных, закрытых подразделений систем спутниковой связи Starlink. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, его слова приводит Bloomberg.

Мы совсем не замедляли это заявил он, говоря о Starshield

Starshield - это система, которая предоставляет закрытую спутниковую связь Соединенным Штатам и их союзникам.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский пожаловался, что Соединенные Штаты до сих пор не восстановили полноценную работу системы Starlink для нужд Вооруженных сил Украины.