Трамп: я не слышал об ограничениях Starlink на Украине

Трамп не в курсе ограничений Starlink для Украины. Трамп: я не слышал об ограничениях Starlink на Украине

Москва16 ноя Вести.Перед вылетом на саммит АТЭС в Китае президент США Дональд Трамп заявил, что не в курсе ограничений Starlink, введенных для Украины.

Я не слышал такого ответил Трамп на вопрос журналистов

Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о том, что военная версия Starlink – Starshield - несколько дней работает с перебоями на территории Украины.

Ранее сообщалось, что демократы из комитета по иностранным делам Сената США обратились к главе SpaceX Илону Маску с просьбой сохранить все данные, связанные с работой Starlink и Starshield на Украине. Сенаторы считают, что ограничения работы спутников на Украине поднимают серьезные вопросы по поводу контроля над каналами связи, которым обладает SpaceX.