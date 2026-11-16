Москва16 нояВести.Перед вылетом на саммит АТЭС в Китае президент США Дональд Трамп заявил, что не в курсе ограничений Starlink, введенных для Украины.
Я не слышал такогоответил Трамп на вопрос журналистов
Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о том, что военная версия Starlink – Starshield - несколько дней работает с перебоями на территории Украины.
Ранее сообщалось, что демократы из комитета по иностранным делам Сената США обратились к главе SpaceX Илону Маску с просьбой сохранить все данные, связанные с работой Starlink и Starshield на Украине. Сенаторы считают, что ограничения работы спутников на Украине поднимают серьезные вопросы по поводу контроля над каналами связи, которым обладает SpaceX.