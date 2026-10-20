Трамп заявил о желании разобраться в причинах перебоев со Starlink на Украине

Трамп хочет выяснить, из-за кого Starlink перестал работать на Украине Трамп заявил о желании разобраться в причинах перебоев со Starlink на Украине

Москва20 окт Вести.Американский президент Дональд Трамп признался, что не знает, кто виновен в отключении спутниковой связи Starlink на Украине, и выразил желание разобраться в ситуации.

Трансляция общения политика с журналистами велась на YouTube-канале Белого дома.

Я не знаю, кто это был, но хотел бы это выяснить ответил Трамп на соответствующий вопрос представителей СМИ

18 октября министр финансов США Скотт Бессент предупредил главу киевского режима Владимира Зеленского о необходимости быть аккуратнее с непроверенными утверждениями и обвинениями в адрес Вашингтона относительно ограничения доступа к Starlink и приостановки обмена разведданными.

Госсекретарь США Марко Рубио, в свою очередь, подчеркнул, что Белый дом не давал указаний ограничивать украинским военным доступ к Starlink.