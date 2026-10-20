Москва20 октВести.Американский президент Дональд Трамп признался, что не знает, кто виновен в отключении спутниковой связи Starlink на Украине, и выразил желание разобраться в ситуации.
Трансляция общения политика с журналистами велась на YouTube-канале Белого дома.
Я не знаю, кто это был, но хотел бы это выяснитьответил Трамп на соответствующий вопрос представителей СМИ
18 октября министр финансов США Скотт Бессент предупредил главу киевского режима Владимира Зеленского о необходимости быть аккуратнее с непроверенными утверждениями и обвинениями в адрес Вашингтона относительно ограничения доступа к Starlink и приостановки обмена разведданными.
Госсекретарь США Марко Рубио, в свою очередь, подчеркнул, что Белый дом не давал указаний ограничивать украинским военным доступ к Starlink.