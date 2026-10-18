Москва18 окт Вести.Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что высказывания главы киевского режима Владимира Зеленского об ответственности американской стороны за сбои в функционировании спутниковой сети Starlink на Украине звучат безрассудно. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу NBC News.

18 октября Зеленский заявил, что власти США дали сигнал ограничить использование Starlink и Starshield, и американская компания SpaceX технически это выполнила.

Бессент напомнил, что президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио однозначно отвергли причастность действующей администрации к каким-либо подобным ограничениям.

Со стороны Зеленского очень безрассудно выдвигать такие обвинения высказался Бессент

Американского министра также попросили прокомментировать заявления Зеленского о паузе в обмене разведданными Украины и США, но он сказал, что ему ничего об этом не известно. Бессент заявил, что главе киевского режима стоит "быть очень осторожным", когда он делает такие заявления, которые не соответствуют реальным вещам.

Ранее доцент, заведующий Лабораторией моделирования механических систем и процессов МФТИ Иван Завьялов заявил, что основатель SpaceX Илон Маск мог "двумя кнопками" замедлить Starlink для Украины.

14 октября бывший замминистра обороны Украины заявил, что работа терминалов спутниковой связи Starlink ночью была ограничена, что создало помехи для действий ВСУ. Издание издание Politico писало, что США могут оставить Киев без американских разведданных и доступа к Starlink. Американский предприниматель Илон Маск сделал заявление, что Starlink предназначена для гражданских и оборонительных целей, а не для военных наступательных действий.

15 октября в СМИ появилась информация, что на Украине возобновилась работа "военного пакета" Starlink - Starshield. Украинский военный заявил в комментарии изданию Newsweek, что скорость беспилотников с поддержкой Starshield ограничена 160 километрами в час.