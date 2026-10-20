Bloomberg узнал о подозрениях Киева насчет шагов США по блокировке разведданных Bloomberg: Украина заподозрила США в намеренной блокировке разведданных

Москва20 окт Вести.На Украине допускают, что США время от времени ограничивают объем разведданных, которые американская сторона передает Киеву, говорится в материале Bloomberg.

По утверждению собеседников агентства, Вашингтон намеренно не стал оповещать Украину о некоторых операциях, подробности которых впоследствии сообщало российское Минобороны.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский утверждал, что обмен данными между Украиной и США на некоторое время прерывался.

Министр финансов США Скотт Бессент в ответ посоветовал украинскому политику аккуратнее подбирать формулировки, а американский президент Дональд Трамп заявил, что обмен информацией продолжается.

Американские официальные лица объяснили ситуацию со Starlink сбоем системы обнаружения ракет, который обусловлен плохими погодными условиями.

Основавший компанию SpaceX, которой принадлежат терминалы спутниковой связи Starlink, Илон Маск заявил, что их нельзя использовать для наступательных военных операций, а защищенной спутниковой сетью Starshield распоряжается правительство США — оно же вводит любые ограничения по скорости или использованию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не торопиться с выводами о том, что поддержка Украины со стороны Вашингтона изменилась.