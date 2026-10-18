Москва18 окт Вести.Соединенные Штаты возобновили передачу разведывательных данных Украине, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью телеканалу NBC.

В телепередаче "Встреча с прессой" он сообщил, что обмен данными между странами был на некоторое время прерван, однако теперь восстановил работу.

Когда именно были введены ограничения и когда американская сторона их сняла глава киевского режима уточнять не стал. Зеленский также выразил надежду, что переговоры с Вашингтоном могут состояться на этой неделе. При этом ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты не прекращали делиться с Киевом разведданными.

Военный обозреватель Евгений Поддубный ранее заявил, что Украина разделила источники получения разведывательной информации и тем самым снизила зависимость от единичных источников. При этом он подчеркнул, что самыми ценными остаются американские данные.