Москва23 октВести.США восстановят передачу разведывательной информации Украине, если она до сих пор не налажена. Об этом во время беседы с журналистами в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп.

Ранее появились сообщения о том, что Украина по-прежнему сталкивается с проблемами при получении разведывательной информации от США.

Если она [проблема] еще есть, то я это решу

сказал американский лидер

Ранее Трамп сообщил, что Украина вновь может пользоваться спутниковой связью военного назначения Starshield. По словам Трампа, основатель SpaceX Илон Маск "все вернул".