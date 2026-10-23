Москва23 октВести.США восстановят передачу разведывательной информации Украине, если она до сих пор не налажена. Об этом во время беседы с журналистами в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп.
Ранее появились сообщения о том, что Украина по-прежнему сталкивается с проблемами при получении разведывательной информации от США.
Если она [проблема] еще есть, то я это решусказал американский лидер
Ранее Трамп сообщил, что Украина вновь может пользоваться спутниковой связью военного назначения Starshield. По словам Трампа, основатель SpaceX Илон Маск "все вернул".