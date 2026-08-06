Politico узнало о восстановлении обмена разведданными между США и Украиной Politico: США и Украина вновь активно обмениваются разведданными

Москва6 авг Вести.Обмен разведывательными данными между Украиной и США восстанавливается до прежнего уровня, пишет Politico.

Сотрудничество между США и Украиной в области обмена разведданными вернулось к прежним высоким показателям сказано в публикации

Уточняется, что некоторые законодатели, в том числе глава спецкомитета по разведке Сената Конгресса США Марк Уорнер (демократ от штата Вирджиния), сенаторы Джон Корнин (республиканец от штата Техас), Роджер Уикер (республиканец от штата Миссисипи) и Тим Кейн (демократ от штата Вирджиния) сошлись во мнении, что "обмен разведданными между США и Украиной восстановлен.

Ранее разведка США назвала удары ВСУ по России беспорядочными.