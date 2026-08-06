Москва6 авгВести.Обмен разведывательными данными между Украиной и США восстанавливается до прежнего уровня, пишет Politico.
Сотрудничество между США и Украиной в области обмена разведданными вернулось к прежним высоким показателямсказано в публикации
Уточняется, что некоторые законодатели, в том числе глава спецкомитета по разведке Сената Конгресса США Марк Уорнер (демократ от штата Вирджиния), сенаторы Джон Корнин (республиканец от штата Техас), Роджер Уикер (республиканец от штата Миссисипи) и Тим Кейн (демократ от штата Вирджиния) сошлись во мнении, что "обмен разведданными между США и Украиной восстановлен.
Ранее разведка США назвала удары ВСУ по России беспорядочными.