Москва19 июнВести.Контакты США с Украиной идут ежедневно. Одна из обсуждаемых тем в рамках урегулирования конфликта – прекращение огня в два этапа, пишет The Economist.
По данным газеты, предполагается сначала ограничить боевые действия в зоне 50-70 км по обе стороны от линии фронта, после чего последует более широкое соглашение.
Неформальные переговоры с Россией возобновились, и между Украиной и командой президента США Дональда Трампа ежедневно поддерживаются контактыговорится в материале
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков в интервью ИС "Вести" рассказал, что ближайший визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера в Москву для переговоров по Украине одобрили президенты двух стран.