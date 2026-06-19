The Economist: Украина и США обсуждают прекращение огня в два этапа

The Economist: Украина и США обсуждают прекращение огня по линии фронта The Economist: Украина и США обсуждают прекращение огня в два этапа

Москва19 июн Вести.Контакты США с Украиной идут ежедневно. Одна из обсуждаемых тем в рамках урегулирования конфликта – прекращение огня в два этапа, пишет The Economist.

По данным газеты, предполагается сначала ограничить боевые действия в зоне 50-70 км по обе стороны от линии фронта, после чего последует более широкое соглашение.

Неформальные переговоры с Россией возобновились, и между Украиной и командой президента США Дональда Трампа ежедневно поддерживаются контакты говорится в материале

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков в интервью ИС "Вести" рассказал, что ближайший визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера в Москву для переговоров по Украине одобрили президенты двух стран.