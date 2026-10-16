Москва16 окт Вести.Основатель SpaceX Илон Маск предложил президенту США Дональду Трампу замедлить работу спутниковой системы Starlink на Украине. Об этом сообщила британская газета The Telegraph со ссылкой на источники.

По данным издания, Трамп поддержал предложение Маска. Это, как утверждают источники газеты, открыло Пентагону возможность для замедления работы Starshield - закрытой версии Starlink.

При этом 14 октября Маск написал в соцсети X, что не несет ответственности за возможные ограничения в работе спутниковой системы. Собеседники The Daily Telegraph предположили, что предприниматель сделал такое заявление из-за опасений негативной реакции со стороны европейских потребителей.

14 октября внештатный советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов подтвердил, что компания SpaceX ограничила скорость работы системы Starshield для украинских военнослужащих.

Позднее Зеленский обратился к Илону Маску с просьбой включить для Украины систему спутниковой связи Starlink. В ответ Маск опубликовал пост, в котором заявил, что, по его мнению, Зеленскому пора уйти в отставку. В то же время президент США Дональд Трамп отмечал, что Штаты не прекращали передачу разведданных Киеву, а в Конгрессе заявили, что будут добиваться приостановки финансирования федеральных ведомств, если выяснится, что американские власти ограничили доступ к спутниковой связи Starlink для боевиков Вооруженных сил Украины.