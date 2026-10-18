Москва18 окт Вести.Основатель SpaceX Илон Маск мог "двумя кнопками" замедлить Starlink для Украины. Об этом ИС "Вести" рассказал доцент, заведующий Лабораторией моделирования механических систем и процессов МФТИ, участник федерального проекта "Кадры для космоса" Иван Завьялов.

По его словам, понять процесс замедления можно на примере сотовой связи. Если абонент перестает платить за телефон, то у него либо замедляется, либо отключается трафик.

В спутнике заложена программа - над этой территорией никому не давать или давать меньшую скорость. Есть также технологии по измерению со спутника скорости перемещения объекта. И если, например, у объекта паттерн, что он движется с со скоростью больше заданной, то ему может не раздаваться сигнал. Потому что каждый объект имеет свой уникальный номер, и его легко можно ограничить. Так что ничего сложного это из себя не представляет. То есть замедлить для Илона Маска Starlink — это буквально две кнопки в команду заложить и все. В этом нет никакой сложности сказал ученый

Более того, пояснил Завьялов, можно замедлять скорость связи на определенный промежуток времени.

Они могут с часу до двух замедлить, а с двух до трех ускорить и наоборот. Также сейчас Маск говорит, что уже у многих современных аппаратов есть межспутниковая лазерная связь, и он, скорее всего, может одновременно вообще достучаться до любого аппарата допустил эксперт

Впрочем, добавил Завьялов, наиболее эффективным является не замедление связи, а отключение.

Starlink помогает навигировать дроны. И замедление вряд ли сильно так влияет, а вот отключение влияет радикально. Тогда придется переходить на "автономку", а это гораздо сложнее отметил он

Ранее источники британской The Telegraph сообщили, что Илон Маск предложил президенту США Дональду Трампу замедлить работу спутниковой системы Starlink на Украине, и глава Белого дома это предложение поддержал.

При этом госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Белый дом не отдавал распоряжений об ограничении доступа Украины к спутниковой связи Starlink, и она продолжает работать.