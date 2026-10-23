На Западе заявили о решении Маска наказать Украину Economist: Маск ограничением Starshield решил наказать Украину за удары по НПЗ

Москва23 окт Вести.Ограничение работы Starshield – военной версии Starlink – послужило для Украины наказанием со стороны главы SpaceX Илона Маска за удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом пишет журнал The Economist со ссылкой на источники.

Ограничить работу системы решили в узком кругу лиц из окружения американского лидера Дональда Трампа, включая Маска и спецпосланника Стивена Уиткоффа, предполагает издание. Между тем никто в американской администрации публично не взял на себя ответственность за введение таких мер.

Один из источников Economist утверждает, что глава SpaceX связался с Белым домом уже после того, как принял решение об ограничениях.

Журнал напомнил, что в 2022 году Маск уже вводил ограничения для предотвращения атаки морских беспилотников ВСУ рядом с Крымом.

Ранее Трамп отверг предположения о своей причастности к ситуации вокруг Starshield. Позднее он заявил, что Украина вновь может использовать военную версию системы Starlink.