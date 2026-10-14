NBC: ВСУ узнали об ограничениях Starlink после жалобы в SpaceX

SpaceX не предупредила ВСУ об ограничениях Starlink NBC: ВСУ узнали об ограничениях Starlink после жалобы в SpaceX

Москва14 окт Вести.ВСУ узнали об ограничениях в работе спутниковой связи Starlink от службы поддержки SpaceX после того, как пожаловались им на сбой. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на украинского чиновника.

По данным телеканала, украинские военные обратились в компанию с жалобой на сбои, после чего получили информацию о действующих ограничениях.

Украинский чиновник отметил, что SpaceX заранее не предупреждала украинские вооруженные силы о введенных ограничениях.

Ранее внештатный советник главы киевского режима Владимира Зеленского по вопросам связи и беспилотных систем Сергей Бескрестнов сообщил, что SpaceX снизила скорость работы Starlink для украинской армии.