Военкор: ограничения Starlink показали, что любая система ВСУ зависит от Запада Военкор Разин: ограничения Starlink показали, насколько Киев зависит от Запада

Москва16 окт Вести.Ограничения в работе американской спутниковой системы Starlink подтвердили, насколько сильно киевский режим зависит от западных технологий. Об этом заявил военкор Владимир Разин в интервью ИС "Вести".

Журналист отметил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) пришлось отказаться от части операций, в том числе с использованием дронов, из-за невозможности получать данные через Starlink.

Мы в очередной раз убедились, что полностью любая система противника зависима от Запада, будь это технологическая или вооруженная система. Кроме того, мы полностью должны быть уверены в том, что в первую очередь победа на поле боя - это заслуга наших штурмовых групп, расчетов ПВО, ракетчиков, дроноводов. И никакая система американская или европейская не влияет на исход боя сказал Разин

Работа американской военной спутниковой системы связи на Украине была возобновлена, но в ограниченном формате, сообщил журнал Newsweek.