Москва15 окт Вести.Европа не в состоянии заменить американскую систему спутникового интернета Starlink, так как она сильно отстала в освоении космоса, заявил председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Владимир Джабаров в интервью ИС "Вести".

При всем уважении к европейцам они все-таки намного отстали от американцев в области освоения ближнего космоса, космического пространства. И у них сейчас нет таких ресурсов, чтобы они заменили американцев. И потом, я надеюсь, что мы им не дадим. Надо занять такие же ключевые позиции, как заняли в свое время американцы в ближнем космосе