Москва15 октВести.Европа не в состоянии заменить американскую систему спутникового интернета Starlink, так как она сильно отстала в освоении космоса, заявил председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Владимир Джабаров в интервью ИС "Вести".
При всем уважении к европейцам они все-таки намного отстали от американцев в области освоения ближнего космоса, космического пространства. И у них сейчас нет таких ресурсов, чтобы они заменили американцев. И потом, я надеюсь, что мы им не дадим. Надо занять такие же ключевые позиции, как заняли в свое время американцы в ближнем космосеотметил сенатор
14 октября глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану подтвердил ограничения работы спутников Starlink.
Газета The Telegraph сообщила, что украинские военные вынуждены временно прекратить проведение операций с использованием беспилотников из-за ухудшения работы американских систем спутниковой связи.