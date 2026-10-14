В ЕК заявили, что заменят часть услуг Starlink для Украины только к 2029 году

Евросоюз сможет частично заменить Starlink для Украины не раньше 2029 года В ЕК заявили, что заменят часть услуг Starlink для Украины только к 2029 году

Москва14 окт Вести.Европейский союз за счет собственных мощностей и коммерческих операторов сумеет лишь частично обеспечить услуги, которые на сегодняшний день предоставляют Украине американские системы спутниковой связи Starlink, не раньше 2029 года. Об этом заявил еврокомиссар Тома Ренье.

В ходе брифинга в Брюсселе представителя Еврокомиссии спросили, сможет ли ЕС заменить Украине Starlink.

Мы рассматриваем возможность к началу следующего (2027 - прим. ред​​​.) года включить коммерческие услуги в GovSatCom. Как базовая связь, так и услуги военного назначения будут полностью доступны в рамках IRIS к 2029 году. Таким образом, у нас есть способ преодолеть этот разрыв сказал Ренье

По словам еврокомиссара, европейская платформа GovSatCom, которая на данный момент объединяет спутниковые мощности государств-членов Евросоюза, начала свою работу только в январе 2026 года.

На данный момент ЕК ведут переговоры с Киевом о его полноценном подключении к этой системе. При этом Ренье признал различия между гражданскими и военными потребностями Украины.

Базовые потребности в связи, позволяющие оставаться на связи, могут обеспечиваться за счет существующих спутниковых мощностей наших государств-членов. Что касается военных потребностей, то такие услуги потенциально могут предоставляться коммерческими операторами сказал он

Несколько раз журналисты пытались узнать у официального представителя ЕК Паулы Пиньо, способны ли сейчас европейские системы заменить Starlink в условиях сообщений об ограничении скорости американской спутниковой связи. На данный момент их активно использует ВСУ, в том числе для управления дронами. Однако она ушла от ответа, отказавшись сравнивать возможности системы ЕС и США.

Мы не проводим здесь никаких сравнений между тем, что предоставляется, и направлениями, над которыми мы работаем заявила она

Пиньо также подчеркнула, что в Еврокомиссии проинформированы о сообщениях о перебоях в работе Starlink, но пока не располагает достаточной информацией для комментариев.

У нас нет никаких признаков того, что обмен разведывательной информацией прекратился добавила она

Ранее сообщалось, что украинским военным ограничили доступ к спутниковому интернету Starlink по запросу администрации президента США Дональда Трампа.