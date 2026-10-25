Эксперт разъяснил, что мешает странам ЕС создать собственный аналог Starlink WSJ: бюрократия не даст странам ЕС создать аналог Starlink для Украины

Москва25 окт Вести.Бюрократия может помешать странам Евросоюза (ЕС) разработать аналог американской спутниковой системы Starlink для Украины, заявил старший научный сотрудник французского Фонда стратегических исследований Серж Платтар в интервью The Wall Street Journal (WSJ).

Главное препятствие - это руководство приводит WSJ слова Платтара

По данным газеты, ЕС заключил с компанией Eutelsat и двумя другими компаниями контракт на создание сети IRIS2 из 348 спутников стоимостью $17,5 млрд. Запуск первых спутников намечен на 2029 год.

Однако проект может столкнуться с задержками, как это и произошло со спутниковой навигационной системой Galileo. Систему запустили в 2016 году, то есть на десять лет позже начального срока.

По словам Платтара, ЕС не удалось полностью согласовать ключевые положения проекта IRIS2, в частности, вопросы финансирования и отбора субподрядчиков.

Между тем Россия сможет через полгода управлять беспилотниками "Герань" и другими высокоточными боеприпасами над всей территорией Украины в режиме реального времени благодаря развертыванию спутниковой группировки "Рассвет".

Корреспондент британского телеканала Sky News в США Марк Стоун отметил, что Киев считает развертывание Россией группировки "Рассвет" крайне серьезной проблемой.