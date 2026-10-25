Москва25 октВести.Бюрократия может помешать странам Евросоюза (ЕС) разработать аналог американской спутниковой системы Starlink для Украины, заявил старший научный сотрудник французского Фонда стратегических исследований Серж Платтар в интервью The Wall Street Journal (WSJ).
Главное препятствие - это руководствоприводит WSJ слова Платтара
По данным газеты, ЕС заключил с компанией Eutelsat и двумя другими компаниями контракт на создание сети IRIS2 из 348 спутников стоимостью $17,5 млрд. Запуск первых спутников намечен на 2029 год.
Однако проект может столкнуться с задержками, как это и произошло со спутниковой навигационной системой Galileo. Систему запустили в 2016 году, то есть на десять лет позже начального срока.
По словам Платтара, ЕС не удалось полностью согласовать ключевые положения проекта IRIS2, в частности, вопросы финансирования и отбора субподрядчиков.
Между тем Россия сможет через полгода управлять беспилотниками "Герань" и другими высокоточными боеприпасами над всей территорией Украины в режиме реального времени благодаря развертыванию спутниковой группировки "Рассвет".
Корреспондент британского телеканала Sky News в США Марк Стоун отметил, что Киев считает развертывание Россией группировки "Рассвет" крайне серьезной проблемой.