В ЕС хотят запустить "европейский Starlink" к 2029 году

Евросоюз планирует запустить "европейский Starlink" к 2029 году В ЕС хотят запустить "европейский Starlink" к 2029 году

Москва12 окт Вести.Евросоюз планирует к 2029 году развернуть собственную систему защищенной спутниковой связи IRIS² ("Айрис в квадрате" или "европейский Starlink") из-за опасений возможного отключения от американских военных систем, заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, выступая на Варшавском форуме по безопасности.

По его словам, Евросоюзу необходимо действовать максимально практично. Если однажды США перенесут свои ресурсы в Азиатско-Тихоокеанский регион, Европа должна быть готова заменить их собственными системами.

Кубилюс подчеркнул, что в первую очередь IRIS², защищенную систему спутниковой связи, нужно запустить уже к 2029 году. Параллельно ЕС намерен развернуть и второй проект – общеевропейскую систему орбитальной разведки со спутниками на разных орбитах, способными с высокой частотой отслеживать земную поверхность.

Оба проекта, по словам еврокомиссара, нужны ЕС для создания собственных стратегических систем, таких, какими уже располагают США и доступ к которым Вашингтон сейчас предоставляет европейским партнерам.

На Украине все чаще выражают недовольство российским аналогом Starlink – спутниковой системой "Рассвет". В частности, глава киевского режима Владимир Зеленский просил президента США Дональда Трампа заблокировать российскую систему, а советник украинского политика Сергей Бескрестнов заявлял, что спутники "Рассвет" станут большой проблемой для Украины.