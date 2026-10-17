Евросоюз запустит программу наблюдения за Арктикой в 2027 году

Москва17 окт Вести.В 2027 Евросоюз приступит к реализации программы наблюдения за Арктикой. В ней будут задействованы спутниковые системы ЕС Copernicus и Galileo для выявления угроз на суше и на море.

Решение Брюсселя о запуске программы обусловлено намерением "укрепить региональные связи и противодействовать растущим амбициям США и России", сообщает агентство Bloomberg.

Ранее стало известно, что США планируют усилить свое военное влияние в Арктике, а также расширить сотрудничество с Исландией в области безопасности. До этого американский лидер Дональд Трамп заявлял о намерение наращивать военный контингент на арктических территориях для укрепления стратегических позиций США в регионе.