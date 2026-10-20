Эксперт обозначил, как ЕС может усилить свое военное присутствие в Арктике Эксперт Митрахович: ЕС усилит военное присутствие в Арктике при помощи Норвегии

Москва20 окт Вести.Европейский союз может предпринять попытки по усилению своего военного присутствия в арктическом регионе. При этом опираться ЕС будет на Норвегию. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

По его словам, заявления Брюсселя о контроле за Арктикой могут привести к попыткам военного противодействия России в этом регионе.

Я думаю, что с опорой на Норвегию, конечно, ЕС и Великобритания… могут попытаться что-нибудь устроить в плане увеличения военного присутствия. То есть это могут быть базы, это могут быть экспедиции кораблей, это может быть установка радаров… это может быть много чего другого, что они могут там сделать отметил эксперт

Ранее министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что обновленная стратегия ЕС по Арктике подразумевает продолжение конфронтации с Россией и милитаризацию региона.