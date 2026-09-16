Москва16 сенВести.Противники России готовятся к эскалации в Арктике, заявил военный корреспондент Евгений Поддубный на встрече с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.
По его словам, Минобороны РФ и северные регионы страны готовы к возможным провокациям и длительной эскалации.
К сожалению, готовится эскалация и в Арктике, и мы это хорошо знаем и видим. Противник проводит определенные маневры и рассматривает Арктику как зону, где на нас можно попробовать еще надавитьсказал Поддубный, его слова приводит ТАСС
Председатель Европейского совета Антониу Кошта 14 сентября заявил, что Евросоюз собирается нарастить военные расходы в Арктике. Это будет включено в следующий долгосрочный бюджет сообщества.