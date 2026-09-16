Поддубный предупредил, что противники РФ готовятся к эскалации в Арктике Поддубный: противники России готовят эскалацию в районе Арктики

Москва16 сен Вести.Противники России готовятся к эскалации в Арктике, заявил военный корреспондент Евгений Поддубный на встрече с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

По его словам, Минобороны РФ и северные регионы страны готовы к возможным провокациям и длительной эскалации.

К сожалению, готовится эскалация и в Арктике, и мы это хорошо знаем и видим. Противник проводит определенные маневры и рассматривает Арктику как зону, где на нас можно попробовать еще надавить сказал Поддубный, его слова приводит ТАСС

Председатель Европейского совета Антониу Кошта 14 сентября заявил, что Евросоюз собирается нарастить военные расходы в Арктике. Это будет включено в следующий долгосрочный бюджет сообщества.