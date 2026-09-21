Масленников заявил, что учения НАТО в Арктике создают угрозы безопасности МИД: учения НАТО в Арктике создают угрозы безопасности России

Москва21 сен Вести.Любые учения Североатлантического альянса в Арктике повышают риск инцидентов, которые могут создать прямые угрозы безопасности России.

Об этом рассказал РИА Новости директор Департамента европейских проблем МИД России, старшее должностное лицо от РФ в Арктическом совете Владислав Масленников.

Как и любые учения НАТО в высоких широтах, маневры "Северный викинг" вносят свою лепту в дело повышения рисков инцидентов, способных спровоцировать вооруженную конфронтацию и создание прямых угроз безопасности России цитирует его агентство

Замглавы МИД Александр Грушко ранее отметил, что военные учения НАТО в Арктике являются частью подготовки к военному столкновению с РФ.

Между тем посол РФ в Норвегии Николай Корчунов допустил, что Арктика может стать новой ареной противостояния России и НАТО из-за действий Североатлантического альянса.