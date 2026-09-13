Посольство РФ в Осло: механизм предотвращения инцидентов с Норвегией не работает

Посольство РФ: механизмы предотвращения инцидентов с Норвегией не работают Посольство РФ в Осло: механизм предотвращения инцидентов с Норвегией не работает

Москва13 сен Вести.Существующие механизмы по предотвращению недопонимания и опасных инцидентов России и Норвегии не функционируют в полную силу, так как страны-участницы НАТО идут по пути эскалации в Арктике. Об этом заявили РИА Новости в посольстве РФ в Норвегии.

В публикации отмечается, что государства Североатлантического альянса таким образом повышают риски и конфликтный потенциал.

Представители посольства напомнили, что в настоящий момент Осло поддерживает курс Запада, ориентированный на нанесение "стратегического поражения" РФ и наращивание военного присутствия НАТО в северных широтах. В данных условиях не приходится говорить о сотрудничестве в вопросах поддержания стабильности в Арктике, подчеркнули в посольстве.

Ранее российский посол в Норвегии Николай Корчунов заявил, что Арктика может стать новой ареной противостояния между Россией и Североатлантическим альянсом.