В посольстве РФ заявили о деградации отношений с Норвегией по вине Осло

Отношения между Осло и Москвой продолжают деградировать В посольстве РФ заявили о деградации отношений с Норвегией по вине Осло

Москва14 сен Вести.Ответственность за непрекращающееся ухудшение межгосударственных связей РФ и Норвегии полностью лежит на норвежской стороне. Об этом заявили в дипломатическом представительстве России в Осло.

В дипмиссии констатировали устойчивую деградацию двустороннего диалога, спровоцированную действиями властей королевства, передает РИА Новости.

При этом дипломаты отметили, что отдельные элементы практического взаимодействия пока удается поддерживать.

В минимальном объеме продолжаются контакты по линии ведомств, регулирующих рыболовство, а также между таможенными и пограничными службами двух стран.

Ранее в посольстве РФ в Норвегии заявляли, что существующие механизмы по предотвращению недопонимания и опасных инцидентов России и Норвегии не функционируют в полную силу, так как страны-участницы НАТО идут по пути эскалации в Арктике.