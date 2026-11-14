Посол Барбин: арктическая стратегия ЕС говорит о курсе на политизацию в регионе

Посол РФ в Дании объяснил, что означает новая арктическая стратегия ЕС Посол Барбин: арктическая стратегия ЕС говорит о курсе на политизацию в регионе

Москва14 ноя Вести.Новая арктическая стратегия Европейского союза (ЕС) говорит о курсе Брюсселя на фрагментацию и политизацию сотрудничества в Арктике. Об этом в своей статье для газеты Jyllands-Posten написал посол РФ в Дании Владимир Барбин.

В октябре Еврокомиссия представила новую арктическую стратегию. Этот документ знаменует собой курс ЕС на фрагментацию и политизацию международного сотрудничества в Арктике сообщил он

По его словам, Евросоюз представляет широкий спектр инициатив и проектов, но они теряют свою ценность из-за конфронтационного содержания стратегии.

Противопоставление Запада России и Китаю было выбрано в качестве основы для стратегического планирования деятельности ЕС. Подобный подход будет иметь разрушительные последствия для устойчивого развития региона написал Барбин

Ранее директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил, что стремление Европейского союза сдерживать Россию в Арктике является недопустимым. Он отметил, что милитаризация региона негативно сказывается на возможности Арктического совета оставаться площадкой для многостороннего сотрудничества.

Кроме того, военный эксперт, глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич рассказал, что Европа, имея ограниченные возможности для воздействия на Россию, стремится использовать Арктику через базы в Гренландии и проводит масштабные военные учения, в то время как РФ ослабляет европейскую коалицию, заключая сепаратные соглашения с потенциальными союзниками.