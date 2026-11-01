"Российская угроза" как инструмент: что заявил посол РФ в Дании Посол РФ Барбин: Дания консолидирует общество на антироссийской основе

Москва1 ноя Вести.Копенгаген пытается консолидировать датское общество на антироссийской основе, заявил в интервью ТАСС посол РФ в Дании Владимир Барбин. По его словам, руководство датской военной разведки нацеливает операции по взлому мобильных устройств и информационных систем на Россию и Китай.

Запугивание российской угрозой, в том числе с использованием бездоказательных обвинений нас в ведении гибридной войны и подготовке диверсий, стало излюбленным инструментом на Западе сказал дипломат

Это, по его словам, относится и к Дании, где манипулируют общественным мнением и его пытаются его консолидировать на антироссийской основе.

Ранее в том же интервью Барбин заявил, что руководители Службы военной разведки Дании публично хвастаются проведением операций против цифровой инфраструктуры зарубежных противников. При этом они не скрывают, что атаки сосредоточены на России и Китае.