Москва1 нояВести.Копенгаген пытается консолидировать датское общество на антироссийской основе, заявил в интервью ТАСС посол РФ в Дании Владимир Барбин. По его словам, руководство датской военной разведки нацеливает операции по взлому мобильных устройств и информационных систем на Россию и Китай.
Запугивание российской угрозой, в том числе с использованием бездоказательных обвинений нас в ведении гибридной войны и подготовке диверсий, стало излюбленным инструментом на Западесказал дипломат
Это, по его словам, относится и к Дании, где манипулируют общественным мнением и его пытаются его консолидировать на антироссийской основе.
Ранее в том же интервью Барбин заявил, что руководители Службы военной разведки Дании публично хвастаются проведением операций против цифровой инфраструктуры зарубежных противников. При этом они не скрывают, что атаки сосредоточены на России и Китае.