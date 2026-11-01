Посол Барбин: Дания не скрывает нацеленности кибератак на Китай и Россию

Посол Барбин: Дания не скрывает нацеленности своих кибератак на Россию Посол Барбин: Дания не скрывает нацеленности кибератак на Китай и Россию

Москва1 ноя Вести.Руководство датской разведки нацеливает операции по взлому мобильных устройств и информационных систем против России и Китая, заявил в интервью ТАСС посол РФ в Дании Владимир Барбин.

По его словам, представители руководства Службы военной разведки Дании "в публичном пространстве хвастаются" тем, что проводят операции против цифровой инфраструктуры "зарубежных противников".

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Барбин отметил, что в этом году прошел новый набор в "академию хакеров, действующую под эгидой датской военной разведки".

По словам дипломата, ее "выпускники" получают "индульгенцию" на проведение кибератак в отношении объектов за рубежом, представляющих интерес для спецслужб королевства.

Барбин также отметил, что Дания в интересах американской разведки осуществляет на своей территории перехват и обработку международного цифрового трафика.