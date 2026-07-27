Москва27 июл Вести.Украинские хакеры пользуются цифровой инфраструктурой Дании для атак на Россию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Копенгаген оказывает практическое содействие в цифровой сфере киевскому режиму, способствовал превращению Украины в плацдарм для осуществления компьютерных атак. Известны конкретные факты использования преступной группировкой IT-армии Украины территории Дании для вредоносных действий против России, а также мошенничества в отношении граждан Российской Федерации с датских IP-адресов