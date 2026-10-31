Посол РФ в Дании рассказал о судьбе датских наемников в ВСУ Посол Барбин: Россия располагает данными о десятках датских наёмников, воюющих з

Москва31 окт Вести.Россия имеет установочные данные на несколько десятков граждан Дании, которые принимали или продолжают принимать участие в боевых действиях на стороне украинских формирований против России. Об этом в интервью ТАСС сообщил посол РФ в Дании Владимир Барбин.

Дипломат отметил, что судьба этих людей складывается неблагоприятно.

У российской стороны есть установочные данные на несколько десятков датских наемников, принимавших и принимающих участие в боевых действиях на стороне ВСУ против нашей страны. Их судьба незавидна. Если им и будет суждено остаться в живых, то дамоклов меч российского правосудия останется висеть над их головами приводит агентство слова Барбина

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что потери Вооруженных сил Украины в сентябре, включая иностранных наемников, убитыми и ранеными составили почти 48 тыс. человек.